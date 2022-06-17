為了兼顧新鮮人求職需求與防疫，台中市推動全國首創「視訊徵才2.0」全視訊徵才服務，就服員協助視訊面試。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

為了兼顧新鮮人求職需求與防疫，台中市推動全國首創「視訊徵才2.0」全視訊徵才服務，只要簡單3步驟，應業畢業生、新鮮人，即可在家安心找工作。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市首場全程線上舉行的「光電視訊就業博覽會」，將在25日登場。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

新鮮人看過來。台中市勞工局首創推動「視訊徵才2.0」服務，採取全程遠距視訊徵才，邀請32家廠商釋出2500個職缺；25日還將舉辦首場線上「光電視訊就業博覽會」，歡迎應屆畢業生踴躍投遞履歷。

畢業季到來，進入新鮮人求職旺季，為了不讓疫情成為徵才求職的阻礙，台中市率全國之先首創推動全視訊面試徵才，25日還將有首場線上「光電視訊就業博覽會」，透過遠端視訊技術，減少群聚感染風險，即日起開放線上投遞履歷至20日下午5時止。

勞工局長張大春表示，首場線上就博會，將邀請友達晶材、矽品精密、永勝光學、今國光學、昇陽國際、玉晶光電、華凌光電、伯特光電、台灣航空電子等17家廠商參與，盼讓映屆畢業生、求職者能更加認識企業特色、福利，了解職缺需求與薪資待遇。

另外，將由台積電、上銀科技、千附精密、台灣佳能、友達光電、佳凌科技、台灣美光、大立光、台灣康寧等15家廠商代收履歷；本次共計32家廠商、釋出2500個職缺。

張大春指出，中市府為協助青年就業，針對畢業求職季，全國首創「視訊徵才2.0」全視訊徵才服務，台中市就業服務處更整合資源，推出「青秀樂台中‧就業成功」方案，針對青年職涯探索、求職準備及就業媒合三階段需求，提供履歷健診、面試技巧指導、職場體驗活動及就業金安薪獎補助等多項優質服務，協助青年順利接軌就業。

就服處表示，全視訊徵才服務，面試只要「線上報名」、「下載軟體」、「登錄面試」等簡單3步驟，就可在家安心找工作，若求職民眾有視訊設備相關需求或疑問，可電洽04-22289111分機36100洽詢。