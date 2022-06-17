「麗渥」、「卡迪亞」應召集團的宣傳照。（本報資料照片）

曾經是北台灣知名應召站「麗渥」、「卡迪亞」負責人陳邵昌，因招攬大陸女子以自由行名義來台，包裝成「名模」賣淫，估計每月獲利逾600萬元，遭判刑5年2月確定，但陳男發監前人間蒸發，台北地檢署執行科認定陳男已落跑，已沒收其交保金30萬元，近日發布通緝。

台北地檢署2017年3月指揮移民署破獲一個兩岸人口販運集團及應召站，該集團招攬大陸女子標榜「高價位名模」，在北台灣賣淫牟利，逮捕負責人陳邵昌、集團外務、經紀、阿姨、馬伕、小姐10多人到案。

移民署調查，綽號「阿松」、「松哥」的陳邵昌自2016年6月起成立「卡迪亞」、「麗渥」應召站，以不實文件資料讓陸女以自由行名義來台賣淫，陳男為維持賣淫水準，每月均赴大陸2、3次，挑選及面試陸女。

應召站標榜「高精品、高價位」的大陸名模短期來台接客為噱頭，利用LINE、微信發送賣淫女清涼照，並製作真人秀短片，鎖定上流階層及商務人士為客群。

移民署查出，該集團旗下每日皆保持約20多名應召女，每次性交易代價約3500元至1萬500元不等，每日營業金額約50至60萬元，扣掉應召女所得，估計該集團每月獲利逾600萬。

去年12月，最高法院依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等罪判陳邵昌應執行有期徒刑5年2月定讞，須入監服刑。但北檢執行科經傳喚、拘提陳男發監時，卻發現陳男早已人間蒸發，北檢認為陳男已逃匿，已聲請沒收他過去具保的30萬元保證金獲准，近日通緝。