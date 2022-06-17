台灣證券交易所為服務投資人申請查詢證券開戶及交易資料，自6月20日上午9時起，經由證交所「投資人個人資料查詢系統」，以網際網路方式申請查詢者，免收費用。

證交所指出，投資人可利用「網路查詢」方式申請開戶、委託或成交等明細表，成年人具備「自然人憑證」或「證券下單憑證」，未成年人具備「證券下單憑證」，即可註冊，可快速確實掌握其個人跨市場及證券商整合性資訊，改善目前人工申請作業的繁瑣，同時也節省交通往返時間、費用成本及降低疫情感染的風險。

如無相關憑證，可以於證交所「投資人個人資料查詢系統」註冊，申請人可親自或委託他人、被授權人至證交所，或經由證券經紀商以通訊方式申請查詢。

本次修訂一併簡化其收費標準：僅查詢開戶資料，每人次（法人每家次）收取作業工本費及電腦處理費300元；僅查詢交易資料或同時查詢開戶及交易資料，每人次（法人每家次）收取作業工本費及電腦處理費500元；65歲以上長者為申請人親自至證交所查詢本人或被繼承人之開戶或交易資料，免收費用。

依「投信投顧事業查詢作業程序」申辦投信投顧事業、及依「公司行號查詢作業程序」申辦銀行業、證券及期貨業、保險業及會計師事務所員工或其配偶至證交所現場查詢其與配偶及未成年子女資料，經出示公司行號3個月內核發在職證明者，可依各該查詢作業程序收費標準辦理。