華盛頓熟悉內情人士表示，美國官員正在努力安排美國總統拜登和中國國家主席習近平在今年夏天進行一次通話，以應對目前兩國之間高度緊張的關係，防止兩國之間的分歧升級為危機。

《德國之聲》指出，美方消息人士並未透露更多關於美國希望通話的相關細節，只提到這是要為華盛頓與北京關係設置「護欄」。而目前造成美中分歧的主要問題在於烏克蘭、臺灣和人權問題。此外，中國與美國也一直在印太地區爭奪更大的影響力。

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）16日在華府智庫布魯金斯學會舉辦的活動中被問到中美關係狀況時表示：「我們希望關係穩定，而這需要兩國間的連結。當然，我們的最終渠道是兩位領導人之間的渠道。所以我們正在進行密集的外交活動。」

一位熟悉這項計劃的人士表示，如果真有夏季通話，可能最快在7月進行，但2位領導人的任何當面會晤都將等到今年年底中共的20大之後。

在雙方領導人可能的通話之前，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和中共外事辦主任楊潔篪本周在盧森堡進行長達4個半小時的會晤，美方說那次會議「包括對一些區域和全球安全問題以及美中關係中的關鍵問題進行坦率、實質性和富有成效的討論」。

拜登和習近平上次通話是今年3月18日，當時兩人進行了近2個小時的視頻通話。根據白宮對這次談話的解讀，美國總統當時警告習近平，如果北京為俄羅斯總統普丁的戰爭提供支持，中國將必須承擔後果。