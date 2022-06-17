由間宮祥太朗主演的漫改日劇《難破MG5》集齊「友情、努力、勝利」的黃金三法則，下週三（22日）即將播出完結篇，他在本週最新一集中坦承真實身份，並與滿島真之介飾演的「最強」哥哥對決，而劇中飾演難破家犬「難破松」的柴犬，全部戲份拍攝結束後得到間宮祥太朗「大禮」，網友們大讚超可愛之餘，也對於下週就是最後一次看到難破松的演技頗為失落。

該劇改編「不良漫畫大師」小澤利雄經典作，由曾締造百億日圓票房的《大搜查線》名導本廣克行操刀，描述出身流氓世家的難破剛，為脫離不良少年而隱瞞家人就讀普通高中，卻又因為許多「意外」，展開「特攻服」與「制服」的雙重生活。在「日劇滿足度」、「最喜歡的春季檔日劇」等排行榜名列前茅，間宮祥太朗飾演的「難破剛」也成為「最受歡迎角色」之一，他在不良少年與乖乖牌學生之間切換模式，既有趣又帥氣，無論友情、親情，甚至帶著酸甜的青澀戀情，都展現出他的精彩演技。

提到演技，劇中靈魂要角、超人氣跨次元聲優津田健次郎擔任配音的難破家犬「難破松」，則由柴犬演員「豆三郎」飾演，可愛的模樣配上江湖語氣的演技，堪稱年度最佳反差萌代表，不但被當作真正的「演員」對待，全部戲份拍攝結束後，男主角間宮祥太朗還準備了一支超大潔牙骨作為殺青禮物，現場工作人員要牠表達感想還更「汪！汪！汪！」了三聲，聰明伶俐的表現為拍攝現場帶來許多歡樂，而其訓練師也透露豆三郎平常不太會主動親近人，但在拍攝期間，到現場都會主動跟大家打招呼，且和間宮祥太朗默契十足，聽話程度完全超乎預期。

《難破MG5》精彩完結篇下週四（23日）中午在KKTV上架。