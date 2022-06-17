富邦悍將洋投羅力原本要在17日先發挑戰百勝，沒想到賽前快篩陽性，加上威迪茲禁賽中、郭俊麟下二軍、之前染疫的陳鴻文還在調整，也打亂富邦先發輪值，投手教練林正豐表示，陳鴻文16日進牛棚練投，但投完後有會喘的狀況，預計22日二軍出賽過後再評估狀況。

陳鴻文在2日下二軍，4日傳出快篩陽性，目前已結束隔離進行調整，昨天進牛棚投62顆，但投完後會喘喘的，之後球隊安排他在下周三二軍出賽，林正豐說：「先看他下周投完恢復狀況怎麼樣再來做安排，希望選手是在生理、心裡都齊全的情況下進行比賽。」

近幾次富邦做先發投手的異動後都會有狀況發生，前兩次降下陳鴻文後，先是江少慶確診，第2次是發生威迪茲使用「外部物質」遭禁賽，這次降下郭俊麟後隔天發生羅力確診的情況。

林正豐說：「雖然碰上突發狀況，希望其他投手群也要適時跳出來承擔。」今天富邦決定讓游霆崴先發，總教練丘昌榮表示，原本這陣子楊彬也都有在準備，但他也確診，林正豐補充道：「其實原本也有考慮范玉禹，但他13日才在二軍先發，休息天數不夠而作罷。」

丘總表示，若賽程進行一切順利，威迪茲最快22日與味全龍的比賽可以歸隊，「游霆崴先暫定這週，可以先發的人選還有洪聖欽，他也是可以長中繼的人選。」