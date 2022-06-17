跟騒法自6月1日上路，苗栗縣警局已受理3起案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

跟騷法自6月1日正式上路後，苗栗縣警局已受理3件跟蹤騷擾案件，並開出3張書面告誡書，協助聲請2張保護令，其中2案經被害人提告，依跟蹤騷擾防制法函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警婦幼隊長郭守明表示，「跟蹤騷擾防制法」從今年6月1日正式施行，只要出現監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8類行為，並且反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關，且讓當事人心生畏怖，就可能觸法，最重可處5年刑期！

跟騷法上路滿二週，苗栗縣警局現已受理3件跟蹤騷擾案件，共開出3張書面告誡書，也協助聲請2張保護令，其中二案經被害人提告，依跟蹤騷擾防制法函送苗栗地檢署偵辦。

其中一案，A男暗戀住處附近1名女子，展開猛烈追求，長期至女子住家外守候並送禮，報案人拒絕仍遭不停止騷擾，A男涉嫌從6月1日起，連續多日至被害女子住家外守候，經警方調查後，此件屬於典型「不當追求」跟騷案件，立即通知A男到案，針對男子作為，依規定開立書面告誡約制，並依職權為被害人聲請保護令，經報案人提告，依跟蹤騷擾防制法函送苗栗地檢署偵辦。

另一案件為B男經常在市場遊蕩，情不自禁持手機拍攝女子背影，並自5月起即跟蹤尾隨被害人並拍攝背影，被害人發現遭不明人士持續跟蹤並遭偷拍，當下快步離開。

6月7日，B男見被害人步行街道上，即一路尾隨伺機拍攝背影，被害人不堪騷擾，報警偵辦，經警方調查，循線查獲B男，被害人對B男提告，警方除依跟蹤騷擾防制法將B男函送苗栗地檢署偵辦外，並開立書面告誡約制，另警方將B男轉介衛政機關評估是否需病因性處遇治療。

第3起案件則是C男不甘心與女友分手，除長期傳送騷擾簡訊外，還涉嫌於6月13日，在被害人住家外盯梢大聲辱罵且不斷打電話騷擾，被害人不堪其擾，報警處理。

被害人因彼此認識，不想把事情鬧大，只希望警方能勸C男不要再來糾纏，警方協助被害人完成民事家暴令聲請，依據跟蹤騷擾防制法開出書面告誡書，並通知C男至派出所簽收、執行書面告誡警告約制，若再有不當跟監、盯梢、騷擾，即可能觸法。

郭守明指出，只要觸犯跟蹤騷擾防制法，最少會有1年以下徒刑、新台幣10萬元以下罰金，若攜帶兇器就會加重為5年徒刑、50萬元罰金，若違反保護令則是處3年以下、30萬元以下罰金。