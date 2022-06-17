衛生福利部桃園醫院和國家衛生研究院簽約合作，將針對癌症防治、感染症防治、社區及環境健康，推動學術研究合作及培養人才與教育訓練。17日舉辦簽約暨揭牌典禮，希望以互利互惠模式，推動緊密合作。

桃園醫院表示，在衛生福利部及醫療及社會福利機構管理會促成下，桃園醫院及國衛院將針對癌症防治、感染症防治、社區及環境健康3領域推動學術研究合作及培養人才與教育訓練。此外桃醫也正常向醫學中心方向努力，此舉也可以讓桃醫成為有特色、在地化的醫學中心。雙方合作也已有短、中、長期時程表，將逐步達成。

桃醫院長徐永年說，疫情從2019年起肆虐已經將近3年，台灣疫情持續上升，桃醫不僅是國門醫院，也配合中央參與疫苗實驗。他說，國衛院以加強醫藥衛生研究及發展醫藥科技為重點，此次「醫藥衛生科技創新研發」也是以國衛院為合作的核心，希望可以培養更多優秀人才，提升防疫水準。

國衛院院長梁賡義表示，國內癌症死亡率居高不下，癌症患者醫療品質、照護是醫學中心重要條件，且研究癌症臨床等，可以同步帶動桃醫內外科、影像病理及檢驗部門臨床水準。政府也可以將桃醫建置為國家防疫醫院，讓桃醫成為醫學中心的重要利基。雙方也可以在轉譯研究、臨床試驗及教育訓練等方面，以互利互惠之模式推動更緊密合作。