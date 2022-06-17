國有財產署在桃園市桃園區土地改革館後方有處國有土地長期閒置，民代爭取後，桃園市交通局向國有財產署達成協議，將設置40席汽車收費停車場。當地中正里長賴莉莉說，當地老舊公寓多，可紓解停車位問題。

市議員黃家齊表示，位於守法路60巷、土地改革館後方的國有土地長期閒置，考量居民需求，向交通局提議，可向國產署提出合作闢建停車場。日前接獲同意後，前往會勘，預計闢建40席汽車收費停車位，並配置免費機車停車位，提供市民大眾使用。他也提醒，因目前停車場還有不少大樹，也要求樹木保存、入口、照明等思考出最好的方案。

桃園市交通局表示，該處土地為國有財產署所有，因為他們暫無使用，協議後決定合作闢建停車場。土地目前已經點交，若天氣尚可，就可以進場施工。他也說，停車場由交通局委外經營，營收則按照6成5、3成5和國產署分配。至於汽車收費，則以每小時最多40元為原則，將視委外廠商規畫。另考量當地交通狀況，若機車收費可能導致違停眾多，因此機車決定不收費。

賴莉莉說，早期該塊土地是沒對外開放的網球場，但約10年前封閉、閒置，雖然旁邊有私人停車場，，但還是不敷使用。她解釋，當地主要是老舊公寓，興建時都沒有規畫車位，加上孩子逐漸成人，原本1戶1車可能變成2、3台車，上下班都有開車需求，停車位可說是僧多粥少，該停車場若能啟用，可望改善停車問題。

這塊地住近30年時間，沒有對外開放的網球場，不知道什麼時候封起來。最近這幾年荒廢。旁邊有緊鄰的私人停車場，1個月2500，還是不夠停車，這邊孩子慢慢長大，一家可能2、3人都需要車位，守法路多數是老舊公寓，沒有規畫停車場。