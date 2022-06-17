縣府排定，27日起將入校為5至11歲兒童施打莫德納、輝瑞兒童疫苗第二劑。（縣府提供）

花蓮今新增730例新冠肺炎確診，衛生局長朱家祥說，從數據分析看出，花蓮疫情逐漸「往下降」，民眾可以稍微安心，因此調整每天防疫記者會時間，下週起改為一、三、五舉行；衛生局也已排定，27日起將入校為5至11歲兒童施打莫德納、輝瑞兒童疫苗第二劑。

花蓮今新增730例新冠肺炎確診個案，累積病確診例51199例，目前居家照護746例，住院人數143例，尚在隔離中1271例；確診人數中，18歲以下150人，占20.5％，65歲以上128人，占17.5％，專責病房尚有96床收治量能，而防疫旅館及加強版防疫旅館量能充裕。

縣府在本週六18日下午2時至6時，於遠東百貨1樓H＆M專櫃旁增設「BNT疫苗接種站」，12歲以上攜帶「健保卡」及「疫苗黃卡」接種；12歲至64歲可接種第1、2劑及第1次追加劑，針對65歲以上鄉親（原住民55歲以上）則開放接種第1、2劑及第1、2次追加劑。

朱家祥叮嚀，12歲至17歲學童，請由家長陪同接種；18歲及19歲學童，請攜帶家長同意書；65歲以上長者接種第2次追加劑需與第1次追加劑間隔至少5個月後再接種；確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後再接種疫苗。

校園施打兒童BNT疫苗已結束，尚未施打的孩童，5至11歲的孩童可至花蓮縣13鄉鎮市衛生所預約接種，12歲以上可向花蓮縣新冠疫苗合約醫院、診所及衛生所預約接種。

對於5至11歲兒童莫德納及BNT第二劑新冠疫苗校園接種，朱家祥也說明，接種期程將自6月27日至7月5日，當日為接種或選擇於合約院所接種者，7月6日後未入園滿5歲之幼童可至13鄉鎮市衛生所預約接種，另外，學校開立補接種通知單者，BNT疫苗可至13鄉鎮市衛生所預約接種，莫德納可至本縣新冠合約醫療院所、衛生所預約接種。

衛生局說，因花蓮縣確診人數7日平均數一直持續往下降，顯示花蓮疫情緩降，因此花蓮縣疫情記者會將從下週起改於每週一、三、五下午三時召開，衛生局呼籲，疫情尚未結束，鄉親仍要做好個人防疫措施，嚴守社區的防線。