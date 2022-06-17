歐盟統計局周五公布歐元區五月通膨率終值，與初值相符，為創紀錄的年增8.1%。

起初是疫情相關的供應鏈短缺問題；最新俄羅斯入侵烏克蘭，導致能源價格飆升，讓通膨範圍更加廣泛，從食品到日常用品等。

歐盟統計局說，歐元區19個國家的物價上漲，從四月的7.4%上升到五月的8.1%，也一致於5月31日公布的初值預估。

央行官員也擔心，快速的通膨即將要透過第二輪效應而更加深入扎根。

剔除能源和食品的通膨率，則從年增3.9%升到4.4%。而更狹窄的剔除酒類和菸草的通膨率，則從3.5%升到3.8%。

儘管能源價格上漲39%，為推升通膨的主要元兇，但未加工食品價格也上漲9%，非能源的工業產品價格上漲4.2%，以工資為主要成本的服務業價格也上升3.5%。

歐洲央行(ECB)上周已經宣布，要在七月和九月升息，如果情況沒有好轉，屆時會再進一步加速升息動作。

目前問題在於，一旦通膨形成第二輪效應，通膨會變得根深蒂固，最後再透過工資/物價螺旋式的交互上漲，讓通膨延續下去；工人會因為需要補償購買力損失，而要求提高工資。