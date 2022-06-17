中央銀行自111年6月17日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。臺灣銀行今宣布，為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自111年6月20日起，調升新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.055~0.19個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。