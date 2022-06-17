嘉縣溪口鄉豬場發生太陽能電桶爆炸，2000多頭豬被電死。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣溪口鄉豪耀畜牧場14日下午太陽能電箱因不明原因突然爆炸，是嘉縣第一起，導致場內2000頭豬被電死，其中還有200頭母豬，損失慘重，目前畜牧場主人已找嘉義大學教授解剖證實豬隻是被電死，未來將找第三方鑑定釐清漏電原因，並向廠商求償。

位於溪口鄉的豪耀畜牧場是一貫場，頗具規模，先前彰化曾因天氣不佳，雷擊卻因避雷針失靈導致豬場豬隻被電死，近來嘉縣天氣晴朗，14日下午卻發生豬場外饋線電桶突然爆炸，場內豬隻被高壓電電死，幸當時並沒有人員在豬場內。

嘉義縣政府農業處畜產保育科科長石蕙菱表示，事件發生隔天縣府及養豬協會就有前往關心，場主損失慘重，當時還在忙著處理豬屍，到昨天也都還在搬運中，未來縣府會盡力協助，包括找第三方單位釐清原因等。

台電嘉義營業處副處長顏國俊說，事後台電人到場，發現電源開關處有一隻鳥屍，研判是小鳥誤觸開關，導致太陽能光電無法回送到台電電網，進一步造成漏電，並指一般會設有保護裝置，為何會沒有發揮作業，雙方要等到第三方公正單位鑑定才知道。

嘉縣溪口鄉豬場發生太陽能電桶爆炸，2000多頭豬被電死。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣溪口鄉豬場發生太陽能電桶爆炸，2000多頭豬被電死。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣溪口鄉豬場發生太陽能電桶爆炸，2000多頭豬被電死。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）