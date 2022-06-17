南投縣議會今天三讀通過合歡山暗空公園管理自治條例，內容規定車輛停妥後3分鐘內應關閉光源，違反可罰1000元以下罰鍰；另外，縣府也將在鳶峰打造星空體驗互動劇場。

合歡山鳶峰到小風口區域民國108年8月通過國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）認證，成為國際暗空公園，是台灣第1座、亞洲第3座。為加強管理合歡山暗空公園、保育星空資源，南投縣政府制定「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」，今天在縣議會三讀通過，後續再報請中央核定。

依自治條例內容，適用範圍為南投縣境內，以省道台14甲線22.1公里處鳶峰停車場以下2公里，至27.5公里處，道路中心向兩側延伸500公尺；規定車輛停妥後3分鐘內應關閉對外所有光源，及可攜式照明初點亮光通量限500流明以下、色溫3000K以下等。

另外，南投縣政府將整修鳶峰、昆陽室內展館及建置鳶峰星空體驗劇場，工程明天開工。縣府觀光處發布訊息表示，鳶峰、昆陽展館空間改善及裝置藝術工程經費約新台幣515萬元，及投入1450萬元在鳶峰打造最先進的沉浸式星空體驗互動劇場並在昆陽設置觀星設備。

南投縣長林明溱表示，縣府將持續爭取中央及地方資源發展星空旅遊，並鼓勵仁愛鄉公所持續透過地方創生帶動在地經濟；觀星旅遊常遇困擾是天氣因素，工程將建置各項室內服務設施，完工後標租委由民間營運，配合暗空公園自治條例提升觀星禮儀、落實觀星友善環境等目標，公私協力發展星空產業鏈。（編輯：孫承武）1110617