年底九合一選戰將至，台北市長部份，國民黨已提名立委蔣萬安參選，外界預估北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨部分則是無任所大使林佳龍有意爭取提名。新台灣國策智庫今（17日）公布「2022台北市長選情評估」最新民調，結果顯示，2022台北市長選舉三角督的情形下，蔣萬安微幅領先，黃珊珊位列第二。而國民黨發言人柳采葳也強調，「基本上現在藍營在台北是沒有基本盤的」，更表示要先找回基本盤再往外擴張，引發討論。

柳采薇今日在廣播節目《POP搶先爆》中提到，其實她非常擔心蔣萬安，因為現在台北市有很多里長對於黃珊珊的評價非常高，就連是國民黨的樁腳里長都對「黃珊珊的好感度非常高」，因為黃珊珊經常到這些里長的辦公室聊天，讓里長們有「麻吉麻」的親切感，柳采薇更直言，甚至連有藍營黨籍的里長，都坦白表示「要投給黃珊珊」，因此這也讓柳采薇擔心「這也是蔣萬安要有危機意識的地方」。

柳采薇也建議，蔣萬安其實現在就差在「接地氣」，應該需要展現出選市長的樣子，趕快打市政議題，監督現在市政哪邊不好，然後開記者會，讓民眾知道「我是一個可以監督現在市政議題的人」，這個樣子要先出來，才會讓民眾有「對於未來市長的期待」，同時柳采薇也強調，現在基本上來說藍營在台北市是沒有基本盤的，她也呼籲蔣萬安，基層該跑的也還是要跑，找回基本盤再往外擴張。