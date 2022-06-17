南投縣政府將在竹山鎮設置綠能處理中心，引發縣議員質疑，環保局表示會再與地方人士充分溝通；此外，農業廢棄物也面臨無處去的困擾，農業處表示，非生物性廢棄物可集中回收，至於樹枝、筍殼等可破碎製堆肥。

竹山鎮選出的縣議員蔡孟娥、游顥，針對綠能處理中心設置提出質詢，並要求另尋設置地點，不要設置在竹山；環保局長李易書表示，綠能中心不會焚燒垃圾，而且是密封運輸降低汙染，將會向地方人士充分說明及溝通。

縣議員賴燕雪、王秋淑等人則指出，南投是觀光首都也是農業大縣，但是，農民使用的農業資材如塑膠布、塑膠膜、黑網及香菇太空包的棉花等，卻沒有辦法處理，全縣只有名間鄉設堆置場，以致農業廢棄物任意丟棄，破壞環境有礙觀瞻，也影響觀光發展。議長何勝豐也表示，縣府沒有規畫如何處理農業廢棄物，就不能歸責於農民。

農業處長陳瑞慶表示，農業廢棄物分為事業廢棄物及一般廢棄物，塑膠膜等非生物性資材屬一般廢棄物，農政單位將配合環保局規畫，進行田間回收及協調清運；農民也可以清除沾附的異物後，摺疊綑包再通知回收業者清運。

陳瑞慶表示，將向農民加強宣導農業廢棄物不能任意丟棄掩埋，並且建議使用可生物分解或回收再利用的材質。

至於茭白筍殼，農民切碎後可放置於田間分解；荔枝和龍眼等果樹，修剪的枝幹可供燒烤餐廳使用，或者破碎處理後用於製造堆肥。