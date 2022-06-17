縮時攝影機廠邑錡(7402)股東會通過每股配發股利1.5元，包括現金股息1元及股票股利0.5元，並完成董事改選。

邑錡今天召開股東會，由董事長陳世哲主持，會中承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，2021年新冠疫情與料況供應嚴重影響全球經濟，Brinno自有品牌縮時攝影相機仍突圍創下全年營收歷史新高，創新ODM新一代教學研究智慧裝置因美國恢復實體上課後穩定出貨拉抬營收，自有品牌與創新ODM雙業務穩定成長創下全年營收歷史次高表現，邑錡2021年營收達5.51億元，創歷史次高，毛利率、營業利益率分別為33%、10%，旗下自有品牌OBM及創新ODM雙業務營收比重分別為46%、54%，稅後盈餘3772萬元、每股盈餘1.56元，創5年來新高表現。

今天股東會通過2021年資本公積轉配股及現金股利分配案，決議每股配發現金股息1元及股票股利0.5元。

此次股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，董事7席(含獨立董事3席)，新當選之董事包括陳世哲、曲紹麟、陳建志、陳俊成，三席獨立董事則由胡思蓉、張寶釵及李曉林擔任，新任董事(含獨立董事)之任期3年，自2022年6月17日至2025年6月16日止。

展望今年，邑錡表示，光學影像模組之美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組與航海微光相機專案，料況無虞且已試產已通過相關單位認可，今年訂單明朗穩定出貨，且明後年生產排程已敲定，將可逐年創造穩定營收成長。