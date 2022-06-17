潮州熱血青農改造「泗林衛生室」成屏東可可產業行銷據點後，還自製教具箱發展可可食農教育，打破場域限制把可可園搬進學校。（謝佳潾攝）

潮州熱血青農改造「泗林衛生室」成屏東可可產業行銷據點後，還自製教具箱發展可可食農教育，打破場域限制把可可園搬進學校。（謝佳潾攝）

一群潮州熱血青農改造閒置20年的「泗林衛生室」成屏東可可產業行銷據點後，還自製教具箱斜槓發展可可食農教育，打破場域限制把可可園搬進學校，盼藉由扎根讓屏東人更認識家鄉特產，同時也與常見的農事體驗區隔市場。

長年荒廢的泗林衛生室經熱血青農團隊改造後，不僅成為屏東可可產業行銷據點，還因保留原屋保健衛生的概念設計，躍升為潮州打卡新亮點，吸引不少遊客朝聖，但團隊卻也在期間發現大家對可可產業的陌生，當中不乏在地屏東人。

泗林衛生室營運長黃宥蓁指出，遊客連同在地屏東人都很喜歡問，「為什麼屏東可可這麼貴」，這讓他們意識到屏東可可雖遠近馳名，近年還成了屏東的代名詞，但因非人人都有接觸，以致多數人不理解它的好與價值，也間接影響可可產業推廣。

她說，雖有不少可可園區推農事體驗，讓遊客深入了解可可產業，但卻以逛果園或可可加工體驗居多，缺少真正認識可可背後價值的解說，團隊討論後認為唯有從教育扎根，將可可種子種入孩子心中，才能達到推廣的意義，同時也能作市場區隔。

為此，泗林衛生室熱血團隊耗時3個月自製出可隨手帶著走的教具箱，黃宥蓁笑說，要把學生帶進果園有難度，但把可可園搬進校園很容易，教育本就不應受場域限制，教具箱中除有果實模具、各式圖片外，還藉由卷軸呈現可可樹能長到3公尺的等比高度。

黃宥蓁開心道，屏東可可食農教育自5月啟動後，團隊已帶教具箱到過四林國小、萬新國中開講，這套教具結合數學、地理、營養學等內容，深受師生喜愛，之後團隊會滾動式修改並增加教具內容，期許為產業教育盡份心力。