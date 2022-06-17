苗栗警分局北苗所日前在網路巡邏獲悉，苗栗市內1處私人花園內太陽能裝飾小燈被竊，經警方主動連繫被害人完成報案筆錄展開偵辦，目前已鎖定1名可疑嫌犯，正積極追緝中。

北苗派出所日前於網路社群發現，苗栗市區1處私人花園內的太陽能裝飾小燈遭竊案，經主動連繫被害人完成相關報案程序，據江姓被害人表示，自家花園內的太陽能裝飾小燈，分別在6月3日凌晨遭竊4支及6月5日晚間遭竊8支，共計遭竊12支，損失約3千多元。警方於報案後積極調閱周邊路口監視器，目前已鎖定一名可疑男子。

警方根據監視器畫面顯示，6月4日凌晨2點多，竊賊趁著夜深人靜，偷了第1次，隔天，竊嫌食髓知味又偷了第2次，事後江姓被害人調閱住家監視器，發現竟然是同一人所為，因而PO臉書社群網站提醒鄉親。

北苗所員警於網路社群發現此PO文，主動連繫被害人完成相關報案程序。警方積極調閱周邊路口監視器，目前已鎖定一名可疑男子循線追緝中，待犯嫌到案後，依竊盜罪移送地檢署偵辦。