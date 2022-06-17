疫情之下，民眾待在家的時間變長，不免感到無聊。一名女網友分享，74歲的阿嬤因為在家無聊，怕會老人痴呆，開始畫起成人著色本，沒想到因此畫出興趣，至今已畫完近10本，讓她相當佩服，而阿嬤的著色作品公開後，網友們也讚不絕口，「阿嬤的顏色搭配好諧和，真的很厲害」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出4張著色作品，並表示，74歲的阿嬤因為在家無聊，擔心自己會老人痴呆，開始畫起圖案複雜的成人著色本，轉眼間已經畫完近10本，最後一本也快畫完了，讓她相當佩服，「覺得好有耐心、好厲害」，也好奇詢問，網友們是否有其它推薦的成人著色本。

阿嬤的作品公開後，不少網友留言大讚，「阿嬤的顏色搭配好諧和，真的很厲害」、「阿嬤美感好棒」、「感覺這位阿嬤內心住著少女」、「阿嬤眼睛很好耶」、「佩服阿嬤的毅力」，並推薦原PO，「數字油畫、鑽石貼畫也可考慮，作品會更有成就感，可直接掛牆上展示」。

也有買過成人著色本的網友不禁感嘆，「當初跟風買了一本，結果畫不到3分鐘」、「我的那一本只畫2張」、「我一頁畫3年畫不完」、「塗了5分鐘就放棄」、「曾經畫到暴躁丟掉了」、「畫一頁就不想畫了」、「阿嬤太厲害了，我當時買了一本想說舒壓，殊不知畫個10分鐘，哪裡舒壓，畫到爆氣，哈哈哈」。

原PO的阿嬤在家無聊，開始畫起成人著色本。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

成人著色本圖案複雜，不少網友相當佩服阿嬤的眼力與毅力。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）