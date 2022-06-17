遠東商銀積極推動公益，長期贊助財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽與著名小提琴家胡乃元共同發起的音樂組織「Taiwan Connection」（簡稱TC），並支持「偏鄉學童賞樂計畫」。

遠東商銀表示，TC推動「偏鄉學童賞樂計畫」是鼓勵國內傑出新秀，以貼近民眾，走出演藝廳的方式，走進偏鄉校園或生活圈，利用平易近人的語彙，導聆古典樂曲引發共鳴，吸引更多人走進古典音樂的世界，熱情深入偏鄉學校，為天真可愛的學童演奏樂曲並說故事，啟發弱勢家庭的學童對音樂的喜好，並在學童心田播下音樂種子。

遠東商銀指出，每年總監胡乃元籌辦的重頭戲TC音樂節，邀請國內外優秀的音樂家，以無指揮的TC室內樂團，於國內各音樂殿堂演奏，共同追求音樂藝術之美，並藉著環島巡迴演出，積極推廣古典音樂，培育音樂人才。

這次遠東商銀邀請TC將國家音樂廳搬到遠東商銀企業總部迎賓大廳，該行說明，受邀的大、小提琴與中提琴名家，組成弦樂四重奏及單簧管音樂家，演奏音樂神童莫札特系列組曲，悠揚樂聲在高眺大廳，餘音繞樑，盪氣迴腸，每首曲目亦經由總監胡乃元親自解說、演譯，與會嘉賓彷彿坐在國家音樂廳大飽耳福。

音樂無國界，更不受時空限制，藉由古典音樂時期著名大師發表飛揚音符的樂章，就能與現代連結，為現今疫情肆虐，心靈苦悶的人們帶來些許慰藉。遠東商銀強調，舉辦這場有意義的音樂饗宴，除以實際行動支持TC音樂節及偏鄉學童賞樂計劃，善盡企業社會責任外，更感謝客戶長期肯定與支持，藉此共享美好幸福樂章。