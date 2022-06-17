女星洪蓉昔日一脫成名，在一支電玩廣告中全裸入鏡，僅以手遮3點，仍包不住她驚人的I罩杯上圍，因此被封為「I級豔后」；洪蓉近日帶寵物鸚鵡出門散步，上半身的小可愛肩帶差點被牠咬斷險走光，掉出半球畫面太震撼。

洪蓉當年以電玩廣告爆紅後，一度成為各大綜藝節目爭相邀請的對象，像是《康熙來了》、《國光幫幫忙》和《麻辣天后宮》等，更客串過九把刀電影《變身》，之後在泰國當過直播主；洪蓉在2019年因疫情返台後，還有推出寫真集，展現魔鬼身材。

昨（16日）洪蓉帶著「女鵝（兒）」心愛的金剛鸚鵡Bibi到戶外放風，在臉書曬出「母女合照」，畫面中Bibi乖巧地站在她的手上，她也不禁自曝很擔心肩帶被Bibi咬斷，「她很愛啃我的肩帶」；原來洪蓉上半身穿了一件超深V小可愛，所幸外面還有罩衫，才避免走光糗事發生。

不過，洪蓉不科學的I罩杯雙球幾乎快掉出，性感程度讓一票網友看了都快噴鼻血，興奮表示，「大家會很喜歡Bibi的行為」、「我看錯地方了」、「蓉蓉穿這樣出門啊，等等不注意就走光了」、「心臟病發了」、「滿滿的幸福感」、「感覺有點負擔」、「這叫觀眾看哪裡啦」、「給我衛生紙，鼻血流滿地」。