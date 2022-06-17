品牌華碩（2357）近年聚焦智慧醫療領域、做為集團內整合在資通訊軟、硬資源之發展重點之一。華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑17日出席「醫健大未來，2022智慧醫療及照護論壇」時指出，台灣智慧醫療結合頂尖醫學與資通訊優勢，透過健康穿戴、雲端、物聯網及AI大數據分析等技術，以使用者為中心，提供客製化醫療及照護，再加上完整的健保資料庫，為台灣精準健康奠下堅實基礎。

謝明傑表示，全球高齡化趨勢衍生龐大醫療與慢性病管理照護需求，近年在疫情影響下更加速產業轉型，智慧醫療可說是醫學與科技跨領域合作的結晶，也因此應運而生。尤其台灣資通訊產業興盛，且擅長軟硬體整合，將成為各科技廠進軍大健康產業的強大後盾。

他進一步以華碩在智慧醫療之布局為例，華碩透過具符合醫療認證的演算法，和行動裝置技術開發能力，與全台最大、超過500位AI（人工智慧）專責研發團隊，與高速GPU運算雲端資源等優勢，華碩得以在「預防保健」、「數位診斷」、「遠距照護」等領域，提供精準健康之全方位解決方案。

華碩也於16日起開展的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」中，展示了「ASUS VivoWatch智慧健康錶」、「手持式超音波」等智慧醫療產品。其中，VivoWatch可全天候追蹤使用者健康趨勢，管理脈波、血氧、壓力、睡眠及運動等生理數據。

另手持式超音波則採無線輕量化設計，能將超音波檢查的益處，從診間延伸至急診、救護車、居家照護等場域，強化行動、遠距醫療應用，提升患者就醫環境及服務品質。