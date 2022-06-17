美國聯準會（Fed）15日一口氣升息3碼，基準利率調升至1.5％～1.75％區間，儘管激進升息是為了對抗通膨，卻推升房貸利率飆高。最新數據顯示，上周美國房貸利率大增0.5個百分點，升到5.78%，逼近6%，創下35來單周最驚人漲幅，很多民眾嚇到買不下手。反觀台灣升息半碼，房貸利率恐衝上1.7％，創6年來新高。

美國新聞網CNN報導，據美國房貸機構16日數據，美房市主流30年固定利率房貸平均利率，從前一周的5.23%升至5.78%，升幅高達0.55個百分點，為1987 年以來最大單周升幅，幾乎是去年同期間2.93%的兩倍，也遠高於去年底的3.11%。

房地美首席經濟學家Sam Khater表示，房貸利率上升是通膨預期和貨幣政策轉變的結果，並稱，房貸利率飆高將導致房市走勢放緩。

據房地美的數據，在1年前，全美房價中位數約390000美元（約台幣1159萬），扣掉20%頭期款後，剩餘8成用貸款，以30 年期、平均利率約2.93%估算，每月支付貸款1304美元；如今，以現行利率5.78%計算，每月需支付本金加利息共1827美元，相當於月增523美元（約台幣1.5萬），讓房貸族快喘不過氣。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）首席經濟師Mike Fratantoni表示，Fed升息對房地產市場造成破壞性影響，就是房地產需求大幅下滑，尤其看到商用不動產景氣降溫。

Fratantoni指出，房貸利率走高讓過去一個月來房市明顯放緩，預測將持續到夏季。若Fed貨幣政策更透明，市場能預期利率走向，買家可能在年底前重回房市。