新北市與亞洲地方政府有機農業促進會(ALGOA)合作成立亞洲有機公共採購中心(ACPP)，今日舉辦第一場「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」。（農業局提供）

新北市近年積極推動有機營養午餐，今日與國際有機農業組織合作，辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」。新北市長侯友宜表示，新北市是全台第一個全面施行有機營養午餐政策的地方政府，希望藉由成果分享，讓世界看見台灣。

第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇今登場，邀集8國分享有機公共採購經驗，吸引法國、挪威、阿根廷等37個國家與地區、超過200人參與。侯友宜今主持開幕致詞表示，新北市重視校園食品安全，積極控管學校營養午餐政策，媒合農友與學校，更在2020年首創「食安智慧監控中心」，透過智能科技，遠端監控餐點出車和到校時間，以及料理過程，確保食安無虞。

侯友宜說，過去1年多來，多數學校曾受疫情影響停課，新北市府即時推出「雙菜雙保」機制，確保農產銷售、價格，保障農友經濟不受創，更推出「美味農業得來速」、「幸福保衛站＆好日子愛心大平台」與「好日子愛心大平台待用餐計畫」等政策，推動多元農產銷售管道，也協助弱勢民眾度過難關，將疫情影響降至最低。

侯友宜強調，新北市將聯合國永續發展目標(SDGs)納入施政目標，致力推動有機友善農業，本次與國際有機農業組織合作辦理論壇，除了能看見各國推動的有機營養午餐成功案例外，也希望世界能看見台灣的有機農業發展。

主辦單位表示，本次論壇全程採線上直播，有中英同步口譯，法國副市長、瑞典政府、及塔尚尼亞校長將在18日分享學校校園採用有機食材經驗、校園菜園推動等案例，南韓、日本及阿根廷代表也將在19日分享當地營養午餐狀況及未來發展機會，有興趣民眾可至https：／／www.ceioma.org／？p=609線上報名。