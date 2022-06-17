嘉義市長黃敏惠期許「在地安老」的照護服務精神在地發芽成長。（廖素慧攝）

嘉義巿老年人口比例高達17.2％，數年後將是超高齡社會，高齡照顧需求增加、照顧者的負荷變重，都要提前部署因應，嘉義市政府17日揪集200多名照護據點的銀髮族及照護者一起看日本電影《照護人，有你真好！》，探討長照的各種現象。

《照護人，有你真好！》是改編日本「葵照護」創辦人加藤忠相用支援長輩自立自主生活的社區照護故事，他的照護模式在日本獲獎，改編為此部電影也獲得好評，由財團法人弘道老人福利基金會向日本取得公益播映授權。

市府17日揪集社區組織、社區照顧關懷據點、老人福利團體等單位約200多人，從24歲到90歲都有，青銀一起在in89電影院看這部電影，映後分享照護的經驗、看電影後的反思。

市長黃敏惠表示，嘉義市是全台第一個「高齡友善示範城市」，今年5月底65歲以上人口達17.2％，台灣也在因應高齡化的社會，希望這部電影能讓更多人看到照護者、被照護者及家人，對長照不同視角的觀察及感觸，讓長照能更貼近高齡社會將面對的問題。

市府社會處長林家緯指出，這部電影已在安慶、何庄、福民等社區關懷據點播映，獲得熱烈回響，透過電影來探討長照、臨終關懷等高齡化社會必須面對的各種現象，市府也提供多元化的資源，社區可以針對社區特色規畫對長輩的照護方案來申請市府協助。