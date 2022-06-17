高雄市副市長史哲16日率領文化局團隊北上參訪2022基隆城市博覽會，高市府團隊走訪國門廣場、正濱漁港、沙灣展區，感受基隆港都的迷人魅力，史哲表示，深深感受到基隆市長林右昌城市治理的用心，這次大型會展讓國際社會再次看見台灣揚帆啟航的自信。

這次城市博覽會的主題是「起點城市」，從臨海的生活出發，在地職人、居民鄰里、政府團隊通力合作，以城市歷史脈絡、建設與轉變、自信與榮耀展示獨一無二的「基隆經驗」。

史哲指出，在參訪過程中，可以深深感受到林右昌市長城市治理的用心、擘劃城市建設與規畫的致力。基隆更在市政團隊用心打造下，向世界呈現其蛻變斑斕璀璨的港灣，在大家齊心防疫，實體的大型會展讓國際社會再次看見台灣揚帆啟航的自信。

史哲強調，就如同高雄港區，高雄、基隆都致力於港市合作、港區空間的改造與再利用，也都逐步呈現精彩的成果，高雄將持續秉持發展台灣IP的理念來辦理8月台灣文博會、10月台灣設計展。面對可能是迎來第一波疫後開放的大型活動，相關的籌備工作緊鑼密鼓進行中，他們將再次以高雄為舞台，展現「台灣設計、設計台灣」的理念 ，世界將被台灣深刻的文化及豐沛的創意能量所驚豔。