台灣指數公司今（17）日公布「臺灣上市500大報酬指數」第二次成分股審核結果，成分股新增新福壽（1219）等18檔個股、成分股刪除大洋（1321）等17檔個股，預計自今日盤後生效。

成分股納入18檔包括：1219福壽、1522堤維西、2107厚生、2433互盛電、2528皇普、3028增你強、3209全科、3712永崴投控、4583台灣精銳、4952凌通、5306桂盟、6184大豐電、6235華孚、6579研揚、6655科定、6799來頡、8028昇陽半導體、9927泰銘等。

成分股刪除17檔包括：1321大洋、1455集盛、1515力山、2239英利-KY、2374佳能、2387精元、2426鼎元、2527宏璟、2923鼎固-KY、4912聯德控股-KY、4976佳凌、6120達運、6224聚鼎、6504南六、6672騰輝電子-KY、6743安普新、8482商億-KY等。

《半導體》昇陽半導體5月營收雙降 Q2仍看升
喬山Q2轉強 下半年營運唱旺
保護元件三雄 2021年獲利齊登高
#昇陽半導體 #佳凌 #力山 #鼎元 #聚鼎