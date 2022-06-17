台灣指數公司今（17）日公布「臺灣上市500大報酬指數」第二次成分股審核結果，成分股新增新福壽（1219）等18檔個股、成分股刪除大洋（1321）等17檔個股，預計自今日盤後生效。
成分股納入18檔包括：1219福壽、1522堤維西、2107厚生、2433互盛電、2528皇普、3028增你強、3209全科、3712永崴投控、4583台灣精銳、4952凌通、5306桂盟、6184大豐電、6235華孚、6579研揚、6655科定、6799來頡、8028昇陽半導體、9927泰銘等。
成分股刪除17檔包括：1321大洋、1455集盛、1515力山、2239英利-KY、2374佳能、2387精元、2426鼎元、2527宏璟、2923鼎固-KY、4912聯德控股-KY、4976佳凌、6120達運、6224聚鼎、6504南六、6672騰輝電子-KY、6743安普新、8482商億-KY等。
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