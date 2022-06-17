資誠PwC聯合會計師事務所17日指出，產創條例第10-2條草案雖無購置金額申報上限，但仍有抵減當年度應納營所稅額30％的限制，企業要留意該條款。另前瞻創新研發投資抵減皆需於當年度抵減，未抵減餘額往後年度不能使用。

經濟部工業局16日預告增訂《產業創新條例》第10-2條，俗稱「護國群山條款」，主要是針對關鍵企業研發前瞻技術提供更多租稅優惠，例如研發投抵為最高25％；購置最先進製程設備可抵減5％且無金額上限。

產創條例第10-2條草案預告時間為1個月，經濟部也將力拚立法院下會期三讀，該租稅優惠自明（2023）年元旦起適用，隨產創條例落日（目前法定落日期限為2029年12月31日）。

資誠PwC分析，觀察各國關鍵產業發展政策，均強調供應鏈自主與穩定，並相繼提出優惠措施爭取次世代技術主導權，包含鉅額補貼及擴大租稅優惠等，以韓國為例，去年提供半導體、電動車電池技術及疫苗開發大企業，可享有高達40％的研發投抵及10％的設備投資抵減。台灣關鍵產業，例如半導體、5G、電動車等，未來有望成為全球經濟關鍵力量角色，政府適時推出租稅優惠，有助強化在全球供應鏈的競爭優勢。

不過資誠也提出兩大適用關鍵，企業購置最先進製程設備可抵減5％，雖無金額上限，但仍有抵減當年度應納營所稅額30％限制，且連同此次新增的前瞻創新研發投資抵減，皆需於當年度抵減，未抵減餘額往後年度不能使用。

另產創條例第10-2條草案有關有效稅率定義，資誠指出，主要是公司當年度在國內實際繳納的營所稅額占全年所得額的比率，即應納稅額須減除境外可扣抵稅額、大陸地區可扣抵稅額及投資抵減稅額。