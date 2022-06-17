位處台中五期精華區、鉅日建設預售新案「若谷」，尚未曝光即已引來區域客的熱烈詢問！位於精誠路底、麻園頭溪畔的建築基地，預計6月底動工興建！

由於鉅日「若谷」基地動工前的地景裝置藝術，成為鄰里休憩小廣場，附近居民相當不捨，鉅日建設特別舉辦兩場「小石音樂會」！第一場在連日梅雨後忽然見晴、歡樂溫馨；第二場晴時多雲偶陣雨，許多民眾撐著傘冒雨聆賞，音樂會一直延長到華燈初上，留下難得的珍貴畫面。

第二場「小石音樂會」日前由善男子、安可彼得樂團擔綱演出，似顏繪畫家黃雲智風格逗趣，吸引民眾大排長龍。

最驚喜的彩蛋，是由地景設計團隊組成的「夏霖樂團」，平常埋首在工地與平面圖之間的設計師們，竟分別斜槓樂團主唱、吉他手、豎笛獨奏，演出水準直逼專業樂團，現場安可驚叫聲不斷，冒著雨勢延長演出將近一個小時，現場民眾才依依不捨地離去。

夏霖設計主持設計師張創霖表示，「建設公司將基地開放、設計地景，讓土地更為友善，我們深以參與本案為榮，因此選擇用音樂演出感謝土地與鄰居們，期望未來居住在這裡的住戶，亦能感受到所有人為這座建築祝福的正面能量。」

鉅日建設指出，「許多建築人都夢想在城市裡造一座山，我們卻造了一座空中谷埕，這是品牌的謙退，也是這座建築未來值得期待的特色。」

由於地理位置絕佳，不僅可就近享受存中街人文綠廊、麻園頭溪水岸的悠閒步調，同時位於大新國小名校學區，附近機能完整成熟，花費相當細膩的心思打造，高昂的營建成本更勝部份七期品牌。

鉅日「若谷」產品為38-42坪三房的宜居建築，僅規劃36戶，能兼顧精緻的生活品味與低調隱私，個案包含近百項細節並提供36項售服保證，原本預計秋天才開案，尚未曝光即已引來熱烈詢問，建築師更直接下訂頂樓戶，為建設品質做了最佳代言驗證。