《愛在年老色衰前2.0》將在台中國家歌劇院登場的宣告記者會。（台中市國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

國家歌劇院的「夏日放／FUN時光」自7月8日起將推出四把椅子劇團舞台劇《愛在年老色衰前2.0》，由在劇場界有「百變女王」美譽的王安琪自編、自導、自演，以幽默、荒謬手法呈現單身都會女子的內心世界。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗17日說，雖她與王安琪的生命歷程不同，這齣戲劇細膩打磨每句對白真誠地觸動人心。

《愛在年老色衰前2.0》以獨角戲的方式演出，王安琪將她在交友軟體遇到的奇葩經驗改寫入劇本，去年在台北首演，20場次場場完售、一票難求，7月8日至10日將於台中國家歌劇院演出，6月17日舉辦記者會。

「這是一部出於對『年老色衰』的恐懼而產生的劇本！」王安琪表示，她在30歲時選擇結束一段長期關係，希望多看看這個世界，對於「奔四」、「生育力下降」、「輕熟女」，雖然內心排斥，但又希望能夠正視；她以親身經驗出發，描述單身女演員在尋找愛情的過程中釐清內心，並忠實面對自己的人生選擇。

「四把椅子劇團」藝術總監許哲彬分享指出，《愛在年老色衰前2.0》劇名呼應經典電影《愛在》三部曲，密集的對白討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑攤在舞台上，希望讓同樣經歷類似處境的觀眾看見自己，從中發現自己並不孤單。