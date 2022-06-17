Bear follows hikers

《太陽報》（The Sun）17日報導，美國戶外活動正妹網紅佩琪（Brighton Peachy）一家5人近期在加拿大步道健行時，被一頭熊尾隨了整整20分鐘，且她們嘗試了戶外守則中建議的多種方法，卻都沒辦法嚇退牠，所幸最後平安離開現場。

根據報導，佩琪與丈夫賀佛（Michael Hofer）先前帶著3個6歲以下的孩子，前往加拿大溫哥華（Vancouver）以北約125公里處的卑詩省（British Columbia）惠斯勒（Whistler）旅行；但她們在當地一條戶外步道健行時，卻發現自己被一頭熊跟隨，且牠擋住了一家人返回停車場的路，讓她們只能繼續往前走。

從佩琪拍攝的影片中，可以聽見她告訴丈夫「熊正在跟著你」，兩人接連大喊「嘿」、「回家」等，賀佛還張開雙手上下揮動，讓自己的體型看起來更大；孩子多次詢問「我們可以裝死了嗎？」佩琪則要他走快一點，但警告「不要奔跑」。

佩琪表示，她們抱起孩子、大吼大叫、大聲喧譁，並慢慢與熊拉開距離，但這頭熊「根本不在乎」只是一直跟在後面，所幸牠並未展現出攻擊性。在被跟隨達20分鐘後，佩琪一家人碰上另一群健行者，但就算這麼大一群人，也沒辦法讓熊改道，所有人只好一起往前走，直到最後看不見熊的蹤影為止。

佩琪強調，雖然戶外活動確實有其危險性，但這次事件不會讓她停止帶孩子們進行同類活動，因為城市內同樣危險；曾與孩子一同在斑馬線上被車撞的佩琪表示，她覺得健行步道「比人行道還安全」，最重要的是無論父母或孩子都須知道發生狀況時該如何冷靜應對。