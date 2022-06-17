聚陽（1477）17日舉行法說會；因應今年主要客戶需求增加，訂單量成長，聚陽指出，為滿足客戶，主要生產基地印尼、越南廠今年產能都會增加約2～3％，預期2022年全年的出貨量會達1,820萬打，比2021年成長約10％。

而為達成客戶多產地生產的要求，聚陽指出，2023年上半年還會增加中南美洲生產基地。

聚陽前五大主要客戶包括Gap、Target、UNIQLO、Kohl's、Walmart；聚陽指出，在疫情趨緩，美國及日本服飾消費市場景氣漸回溫下，主要客戶下單力道已逐漸重回疫情前的水準。

根據聚陽的規劃，為滿足訂單量的增加，聚陽越南廠今年的產量將達710萬打，比去年增加3％。印尼廠的出貨量可達655萬打，年增2％。

聚陽指出，由於這次疫情，造成全球主要紡纖供應鏈如中國大陸、東南亞地區，因封城、停工、塞港等因素衝擊，造成全球主要品牌服飾廠庫存、運輸、物流產生斷鏈，所以，品牌服飾廠多要求供應商能提供多產地來交貨。

美國市場占聚陽整體營收近八成；為就近供貨，降低塞港、物流等不確定風險，聚陽計畫再增加中南美洲生產基地。

聚陽指出，後疫情，客戶下單模式也有改變，朝短單、補貨為主。此外，為避免運輸造成的費用以及流行需求改變，客戶要求聚陽往中南美洲設廠，公司已有規劃，預計最快2023年上半年將在當地試單生產。