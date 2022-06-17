人民幣兌美元在岸價（CNY）17日收升152個基點，高見6.6919。人民幣兌美元在岸價收報6.7010，較16日下午4時30分收報6.7162，升152個基點或0.23％，較晚上11時30分最後成交價6.7040，走強30個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）17日一度升破6.69，高見6.6828，截至下午4時32分，離岸價報6.7067，在岸價報6.6998。

官方17日開出的中間價報6.6923，較16日報6.7099，升176個基點或0.26％，創逾一周新高。

交易員指出，歐洲多國央行齊加息導致經濟衰退憂慮加劇，隔夜美股暴跌、美元下挫，不過亞洲時段美匯指數已回穩，短期人民幣或跟隨寬幅上落。

另有交易員認為，面對主要央行加息潮起，日本央行仍維持超寬鬆貨幣政策，各央行緊縮博弈料繼續驅動美元走勢，短期外部擾動對人民幣影響較大，市場情緒偏謹慎。