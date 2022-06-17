家中如果出現蟑螂，可能要花錢請人殺蟑，但美國北卡羅來納州的一家害蟲防治公司卻反過來花2000美元（約新台幣6萬元）招募自願者，前提是你得接受把100隻蟑螂放進家裡。

美國全國公共電台（NPR）報導，總部位於北卡羅來納州羅里（Raleigh）的害蟲防治公司The Pest Informer上週在官網發布廣告，徵求自願者參加一項為期30天的研究，檢測多項DIY殺蟑方法的功效。

報導稱，參與者必須同意公司把大約100隻美洲蟑螂放到他們家裡，以檢測殺蟑方法的功效，並錄下整段過程，報酬是2000美元。美洲蟑螂是人類家裡出沒的蟑螂當中，體型最大的一種。

The Pest Informer所有人佛洛伊德（David Floyd）透過電郵告訴NPR，公司打算在全美尋找5至7個家庭進行研究，卻在不到1週內收到超過2500份申請表。

他表示，「我們都對這項研究感到非常興奮。我們預料會收到一些回應，沒料到一夕間突然爆紅，申請表都快處理不來」。

佛洛伊德表示，員工原本以為要找到足夠實驗對象可能有些困難，打算開放報名到7月，現在團隊成員將會很快結束報名，花費更多間篩選申請者。

這項研究有一些要求與保證。根據網頁，申請者必須年滿21歲，房屋必須為自有，或取得屋主書面許可。在研究期間，除了公司提供的殺蟑方式，不可使用其他方法殺蟑。

The Pest Informer保證所有使用的殺蟑方法對人體與寵物均無害，結束後將讓房屋回歸到無蟑螂狀態。

佛洛伊德表示，公司打算測試10種殺蟑方法，包括混合醋、漂白劑、硼酸到麵粉等等，要在現實生活中測試究竟哪種方法最有效。

他表示，公司預期有些方法可能不會有太大效果，計劃在30天測試結束後，使用正常方式殺蟑。公司也會在實驗結束後的數週內多次回訪，確保蟑螂被消滅殆盡，後續處理完全免費。