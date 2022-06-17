行政院科技會報辦公室副召集人吳政忠，現正率團參與全球規模最大的北美生醫展（BIO 2022），他於台灣館開幕茶會中表示，因應新冠肺炎帶來的世界情勢轉變，將積極運用台灣資通訊優勢與製造代工的經驗，發展包括防疫科技、預防檢測、智慧醫療等，為台灣生技翻轉出更具創新力與國際化的明日新星。

科技會報辦公室指出，今年台灣館展出四大特色：新藥開發如癌症標靶、糖尿病、抗體等；臨床試驗與CDMO（委託開發暨製造服務）；農業生技包括膠原蛋白人體組織修護材料、動物免疫治療；以及結合跨域科技應用的 生醫領域，像是生醫晶片、可攜式醫療心電圖、AI 偵測診斷服務、抗體研發平台等，不但展現台灣生醫軟硬整合的實力，更是本次展會中的大亮點。

除參展北美生技展推升台灣生醫品牌聲量外，我國生醫新創團隊亦於本次大會嶄露頭角，有兩家廠商獲選進入6月14日2022 BIO Star-up Stadium，大會並邀請行政院科技會報辦公室副執行秘書沈弘俊於廠商展演前致詞。

另為協助我國新創與國外策略夥伴建立合作網絡，6月15日由科技部產學司主辦「Smart Health Demo Day」，邀請知名創投與14家生醫團隊進行交流，加速我國新創團隊介接國際人脈與資源。

由行政院科技會報主辦的生技產業策略諮議委員會，本屆於6月16日舉辦預備會議海外場，邀請BTC委員孔繁建博士、翁啟惠博士、張幼翔博士和馮玉蓮博士，與科技部、經濟部、衛福部共同探討台灣下世代生醫產業發展策略。

會中建議聚焦於再生醫學、細胞及基因治療、長新冠症候群等生醫重點領域；並善用優勢產業如資通訊科技、AI、大數據等進行健康醫療資料治理通盤規劃；人體生物資料庫對未來研究與應用有重要性，檢體及其衍生資料之蒐集及運用應建置相關規範以資遵循。