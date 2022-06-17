高雄一名28歲徐姓女子，日前跑到當鋪店抵押機車借錢，說是要把錢給網路上認識的韓國男網友，當鋪店員驚覺有異並報警，警方獲報後到現場了解，與店員合力勸阻下，成功說服徐女，險些遭詐騙的新台幣10萬元。

三民第一分局長明派出所員警於15日上午接獲當鋪報案，店員稱徐女疑似遭網路交友詐騙，稱徐女認識韓國男網友要求她先幫忙付稅金等費用，但因徐女現金不夠了，想要將自己的機車拿去抵押借錢，員警獲報後立即到場了解。

據了解，徐女是醫檢師，所以平常很少接觸異性，都用交友軟體社交。日前於社群軟體Instgram上，收到自稱來自韓國的男網友私訊，便非常開心。互相傳訊息一段時間後，韓國網友表示想要寄給她一支手機當愛情禮物，事後她卻收到自稱聯邦快遞公司來電，說明由於稅金問題需支付相關費用，又以其他理由要求匯款新台幣10萬元。

徐女聽聞後深信不疑，但身邊現金不夠，所以去當鋪抵押機車借錢，所幸店員驚覺有異，立即通知員警到場攔阻，經員警仔細說明這是詐騙集團常見的詐騙手法及流程，徐女才認清原來韓國歐巴是場夢。徐女還表示，自己先前已經匯了5萬1000元了，只能自認倒楣，當作是交學費了。