響應政府能源轉型政策，積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，中油與中央研究院17日簽署綠能發展合作備忘錄，將在綠色能源領域進行技術合作。中油表示，雙方優先選定宜蘭地區地熱能源探勘開發為合作起點，未來也規劃針對各式綠能及二氧化碳捕捉與封存等領域持續合作。

中油與中央研究院綠能發展合作備忘錄由中研院院長廖俊智和中油董事長李順欽共同簽署。李順欽指出，身為國營企業肩負維護國家能源安全及穩定供應油氣責任。在現有基礎上依「優油」、「減碳」及「潔能」三大策略穩健轉型，具體方針包含推動石化品高質化、多元能源供應、環境友善製程、碳捕捉再利用與封存、發展再生能源以及建立氫能供應鏈等，實現CPC(Clean Power Company)新願景。希望藉由自身核心技術，再借重中央研究院的科研專長，達成產業升級目標。

李順欽透露，雙方已協議以宜蘭地熱探勘為合作起步，即日起將密集啟動人員交流及技術資訊交換，並儘速設定地熱能開發之關鍵里程碑及所需技術發展標的，再共同完成探查任務，希望在最短的時間突破過去地質探勘的瓶頸，為更多元自有能源開發邁進。日後會結合雙方優勢技術模式，陸續啟動相關綠能與減碳科技合作。

廖俊智強調，因應2050淨零碳排的國家目標，中研院已開始積極發展各項零碳的科技突破研發，包含目前正致力開發「去碳燃氫」技術及地熱能與海洋能相關前沿技術的推升等 ，期盼中研院科研菁英帶著已有的頂尖科技，積極與產業界攜手合作，成為學術單位對國家重大議題盡責的典範。