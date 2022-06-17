國發基金17日表示，原本於今年4月底結束的「協助新創事業紓困融資加碼方案」，將配合經濟部紓困振興貸款要點的延長而延長，受理申請期限即日起延長至今年12月31日。

國發基金執秘蘇來守表示，由於疫情影響部分企業的營運，前年經濟部對這些受影響的企業訂定「紓困振興貸款及利息補貼作業要點」，協助企業取得貸款及降低業者利息負擔，但由於新創事業未必能適用此一方案，因此國發基金另訂加碼方案，予以協助。

國發基金的加碼方案於去年6月實施，以配合經濟部紓困振興貸款要點，加碼提供新創事業至十成信用保證與1年利息補貼，蘇來守解釋，這意思是經濟部如保證八成，還不足以讓銀行放心融資，加碼方案就會再補上兩成，達到十成信用保證，另外已獲經濟部利息補貼而未達1.345％者，加碼方案可加碼至1.345％，每一新創事業貸款適用加碼方案額度最高可達新台幣2,600萬元。

蘇來守表示，加碼方案原已於今年4月底結束，配合經濟部紓困振興貸款要點延長至今年底，加碼方案也延至今年底。

國發基金指出，截至111年5月31日，銀行辦理國家發展基金加碼方案已核准778戶企業申貸，核准融資金額73.58億元，官員指出，這778戶企業有些是同時適用經濟部與國發基金利息補貼方案，有些則是單獨適用國發基金加碼方案。