為替確診新冠肺炎後的康復者回歸正常生活，飯店、餐廳業者都釋出專屬的飲食優惠。寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧祭出「無敵星星的醉後人生」調酒暢飲活動，打出2人同行每人666元的吉利價格，用近76折的優惠就能暢飲泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等2小時，更加碼推出「佐酒小食買一送一」獨家優惠，讓終於康復出關的民眾坐在有大片落地窗邊的座椅上，一邊遠眺101景觀，一邊暢飲放鬆身心。

Mega50旗下「望月樓」、「Asia49亞洲料理及酒廊」及「50樓Café」祭出確診康復者消費送餐點或飲品的活動。（Mega50提供）

新北美食地標「「Mega50餐飲及宴會」則推出「尋找陽過‧來就送」專案，凡曾確診為陽性的新冠康復者，前往Mega50旗下3間任1餐廳消費，只需出示隔離證明，即可免費享有該廳特製的餐點或飲料1份。

3間餐廳搭配活動各自送出料理或飲品，48樓的「望月樓」粵菜餐廳以遠近馳名的招牌燒臘組成市價200元的「黯然銷魂飯」；49樓的「Asia49亞洲料理及酒廊」端出市價200元的特調無酒精「小龍女涼茶」，結合金桔、陳皮與菊普茶激盪出高雅清香，一掃鬱氣；位於頂樓的「50樓Café」自助餐廳則端出市價250元的「神鵰俠侶羊排」，現烤香料羊排佐照燒杏鮑菇份量十足，幫賓客補充營養。

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