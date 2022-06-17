新人吳柏勳首度參選，選擇投入南屯區積極爭取選民認同，近日拋出提名機制應廢除婦保名額，引發討論。（市黨部提供／謝瓊雲台中傳真）

面對新人來勢洶洶，劉士州坦言此次初選壓力不小，但會全力以赴。（市黨部提供／謝瓊雲台中傳真）

選戰逼近，國民黨台中市議員提名作業只差最後一哩路，南屯區將提名2席，卻有劉士州、朱暖英2名現任議員和新人吳柏勳登記爭取，今（17）日起一連三天晚間進行電話民調，結果將於21日對外公布。

市黨部指出，第二梯次領表登記作業截止後，13日邀集南屯區3人開會討論後決定初選作業細節；將由艾普羅、TVBS等2家民調公司進行電話民調，預計自17日至19日，每天晚間6點半起10點為止，預計完成1068分民調即停止。

根據國民黨的提名機制，各選區都有1席婦女保障名額，因此朱暖英將可直接獲得提名，但仍需參與此次電話民調作業，3人一同接受初選考驗；此次初選被外界視為劉士州與吳柏勳2人的老將新秀之爭。

33歲的新人吳柏勳，曾任前議員丁振嘉特助，現任黨中央委員、梧棲青工會長，和南屯區後備軍人協會總幹事；父親吳宜昌為前台中縣長黃仲生祕書，母親王秝毅現任梧棲農會總幹事。朱暖英、劉士州則是藍營戰將，曾任台中市議員，合併升格以來更連任三屆市議員至今。

吳宣布參選以來，勤走基層爭取認同，實力不容小覷，近日他拋出黨部應廢除婦保名額的提名機制，也引發討論。劉士州坦言面對新人參政，提名可獲加權，壓力不小，只能盡全力爭取選民支持；朱暖英則強調，從政以來不曾用到婦女保障名額，因憲法保障、一切尊重黨部機制。

市黨部副主委顏文正表示，南屯區現任4席議員，藍綠各2席，下屆還有小黨爭出線，幾經評估並無「2＋1」的提名空間；多年來黨內提名機制向來有保障婦女名額，今年黨中央朱立倫主席鼓勵青年參政，已經訂出史上最優厚的獎勵機制，首度參選且年齡在35歲以下的青年，民調將可獲100％加權，市黨部會依相關機制規定，公平公正辦理，待民調結果出爐，再依民調勝出者決定提名人選，將於下周二對外公布。