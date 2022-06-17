大陸央視新聞報導，吉林省長春市中級人民法院17日一審公開開庭審理江蘇省委常委、政法委前書記王立科受賄、行賄、包庇、縱容黑社會性質組織、偽造身分證件一案。被控受賄超過4.4億元（人民幣，下同，約合新台幣19.14億元）、行賄超9731萬元（約合新台幣4.2329億元）。王立科當庭認罪服法，願接受法院審判，法官諭令擇期宣判。

依吉林省長春市人民檢察院起訴指出，被告王立科利用擔任遼寧省北鎮滿族自治縣公安局副局長、北寧市公安局局長、錦州市公安局副局長，葫蘆島市副市長、市公安局局長，遼寧省公安廳副廳長，大連市副市長、市公安局局長，江蘇省副省長、省公安廳廳長，江蘇省委常委、政法委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在企業經營、貸款辦理、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣4.4億餘元。

起訴表示，王立科為謀取本人及他人職務晉升等不正當利益，多次向大陸公安部黨委委員、副部長孫力軍等人行賄，共計折合人民幣9731萬餘元；長期包庇婁河黑社會性質組織，充當該組織的保護傘，縱容該組織從事違法犯罪活動，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序；

王立科還利用職權為本人及其親屬、特定關係人等偽造多張居民身分證件。檢察機關提請以受賄罪、行賄罪、包庇、縱容黑社會性質組織罪、偽造身分證件罪追究王立科的刑事責任。

報導稱，庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告王立科及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見，王立科最後陳述時，當庭表示認罪服法，接受法院的審判。

據悉，王立科於2021年9月22日被雙開，2022年1月央視專題片《零容忍》披露了王立科仕途的若干細節。王立科的父親是當地首富，透過關係，王立科於1982年進入公安系統，一路升到遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長；之後又認識當時公安部辦公廳副主任孫力軍。又一路升遷至江蘇省委常委、政法委書記。孫力軍落馬認罪時，還咬出當年王立科每年幾次進京看他，都會送上30萬美元，裝在海鮮盒裡，說給帶一點「小海鮮」。等案發時，「小海鮮」已累計折合人民幣9000多萬元。