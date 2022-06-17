教育部去年大出包，全國學習歷程檔案共遺失2萬5210件，共81校、7854名學生受害。監察院已糾正國教署。教育部今(17)日則回應，已審慎檢討本案，引以為鑒，並完成相關人員究責程序。

教育部委託國立暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，去年9月底爆發遺失風波。監察院今日說明，全國共計81校、7854位學生總計2萬5210件檔案遺失，且無法挽救，損害政府形象和公信力，對此糾正國教署，並強調應追究相關失職人員及委外團隊責任。

教育部回應，針對學習歷程檔案遺失事件，已完成相關人員究責程序。

教育部也指出，原使用國教署委託開發的「學習歷程公版模組」學校，經教育部協助各校依其實際需求選用其他廠商所開發的「學習歷程紀錄模組」，全數已啟用完畢。

教育部強調，國教署已審慎檢討本案，引以為鑒，相關精進作為包括已強化機房管理專業能量、加強備份監控及落實還原演練、建立系統重大變更多重驗證及複核機制，並已爭取增編資安相關人力，以期提升國教署資安防護能量，維護學生使用學習歷程檔案之權益。