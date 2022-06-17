慈濟基金會創辦人證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」（NAI）的發明家院士！慈濟美國總會執行長曾慈慧代表證嚴法師出席，近日領取該院頒發的院士認證獎牌。

「美國國家發明家科學院」的院士認證，為美國授予學術創新科研專家的最高榮譽之一；每位新認證的院士，至少需要三名院士推薦，超過20名評估委員會的院士投票通過。其中有165 位為大學或研究機構的校長和高層領導；642名美國國家科學院、工程院和醫學院院士；45名入選國家發明家名人堂；63名美國國家技術與創新獎章和美國國家科學獎章獲獎者；和 45 位諾貝爾獎得主，以及其他獎項和榮譽的得獎人。

截至2021年，該院在全球認證1567名院士，全體院士共擁有超過5萬3000項已授權的美國專利，這些專利已發出1萬3000多項許可技術，並創建3200家公司提供超過100萬個工作機會，其營收超過3兆美元。2021年認證的院士來自全球116 所研究單位，共同擁有超過4800 項已授權的美國專利。其中有33名美國國家科學院、工程院和醫學院院士、三位諾貝爾獎獲獎者。

曾慈慧表示，因慈濟在引領全球草藥醫學的研究開發，證嚴法師以「慈濟科技大學」創辦人身分，獲得「美國國家發明家科學院」以其「醫學和醫藥、科技相關研發領域的多項成就，產生卓越的貢獻與巨大影響力」而頒發院士認證，而證嚴法師所代表的慈濟，也是本屆唯一的佛教科研單位。

慈濟科大為「慈濟綜合醫院」成立後，為提升東部地區護理教育品質及培育醫護人才為目標而創立的大學。