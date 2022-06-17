中央銀行標售250億元2年期定存單，得標加權平均利率1.413％，從5月歷史新高的1.525％反轉走低，下滑11.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），但仍是史上次高。

2年期定存單本期是央行大幅調降標售金額的首期，從原本600億元降至250億元，根據央行公布的標售結果，吸引1,076億元資金進場搶標，投標倍數也因此衝至4.3倍的二年新高，得標加權平均利率反轉下滑，終結連續14期走揚，得標比率23.23％。

銀行資金調度主管表示，5月標售2年期定存單時，市場有點反應過度，投標利率飆到不像話，央行直接首度進場截標，結果最後得標金額僅59億元，得標比率為個位數5.96％，雙創新低紀錄。「這次大家學乖了」，而且籌碼剩不到一半的250億元，多少都來搶一點。

央行從2013年8月開始，每月標售100億元2年期定存單，提供銀行過剩資金更多去化的工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，2021年2月調高至600億元，同年4月再調高至800億元，但11月又降回600億元至今，本期開始再減為250億元。

另央行配合這次升息半碼，17日開始各天期存單申購發行利率同幅調整，7天期為0.325％、28天期為0.715％、91天期為0.775％、182天期為0.895％。且存款準備率調升1碼後，各類存款準備率，支票存款為11％、活期存款為10.025％、活期儲蓄存款為5.75％、定期存款為5.25％、定期儲蓄存款為4.25％。