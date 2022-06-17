台北市長選戰，國民黨已提名立委蔣萬安參選，台北市副市長黃珊珊也將投入選戰，而民進黨人選則仍未確定。根據《震傳媒》日前公布的一份民調，民進黨若派出衛福部長陳時中參選，蔣萬安以31.4％支持度奪冠，黃珊珊29％排第二，陳時中24.2％支持度名列第三。台北市議員徐巧芯分析指出，該民調中立選民的支持度，分別為黃珊珊32.1％、蔣萬安24％、陳時中只有16.9％。宅神朱學恒不禁驚訝說，陳時中在中立選民的民調這麼低，讓我有點意外。

徐巧芯16日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，陳時中以他全國性的知名度，連續兩年，每天下午兩點各家新聞台、各家政論節目都在報導他。他在台北市卻只拿到24.2％，變成「三腳督「中的最後一名。不過，等到他進到殘酷的選舉舞台時，他的趨勢還會往下走。

徐巧芯接著分析指出，該民調中年輕人的支持度，陳時中是最低的。至於中立選民的支持度，分別為黃珊珊32.1％、蔣萬安24％、陳時中竟然只有16.9％。朱學恒對此表示，陳時中在中立選民的民調這麼低，讓他很意外。

徐巧芯表示，該民調黃珊珊小幅領先，合情合理，民眾黨本來就訴諸中間選民。蔣萬安在中間選民這部分的表現也非常不錯，因為中間選民以及20歲到29歲選民，是國民黨的軟肋，如果蔣萬安在其他年齡層能夠補足，這份民調的盤，蔣萬安並沒有很差，陳時中卻很差。