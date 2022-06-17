另以「冷暖自「製」–溫差發電的原理」作品，參加海洋科學組獲第二名。（張妍溱攝）

新民高中普通科學生郭心愛、郭倖君，陳采妍位3同學以「點蠟你的夏威夷-熱點火山與島鏈的形成」為主題作品，日前榮獲2022全國科學探究競賽海洋科學組冠軍。林子詮、蔡羿安、王芓涵，廖妍庭4位同學以「冷暖自『製』-溫差發電的原理」則拿下第二名，表現亮眼。

「點蠟你的夏威夷！」從全國1千多隊競爭者中，脫穎而出，奪得全國冠軍，學生郭心愛說，為呈現熱點火山原理與板塊移動的路徑關聯，利用石蠟溶化、浮起、凝結來模擬火山，實際製作模型，演示科學原理，讓課堂上的教學理論更貼近實體情形。

另以「冷暖自「製」–溫差發電的原理」作品，參加海洋科學組獲第二名，其中設計者之一的蔡羿安說，利用海洋溫差其實可以發電，也就是抽取溫度較高的海洋表層水，再把它導入另一個熱交換器，蒸發氣化去推動渦輪發電機而發出電力，表達再生能源環保重要性。

林子詮說，在瓶子裡裝「丁烷」外面隔水加熱至30多度，其產生的工作氣體，可帶動風扇轉動、LED發亮，另一個瓶子裝5度冷水，所產生的溫度差，讓氣體冷凝變成液體繼續循環。

林子詮說比賽的過程中，學習到很多在課本中無法接觸到的科學知識與專業能力，如比賽有3~5分鐘的影片，是同學一起合作拍攝與剪接，及指導老師專業的提點下，讓影片製作達到吸睛的效果。

新民高中校長薛光豐表示，校方重視學生對科學探究及解決問題能力的培養，這次比賽由於疫情關係，採取視訊決賽。同學們必須花更多的心力準備及練習，才能以優秀的作品內容及流暢大方的口條獲取第一、二名的殊榮。