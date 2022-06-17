基隆市長林右昌。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

民進黨2022年第20屆中執委員暨中評委選舉候選人登記，今日登記截止，中執委選舉共計35人登記，中評委15人；備受矚目的是，即將卸任的屏東市長潘孟安及基隆市長林右昌皆登記參選中執委，預料將爭取中常委，進入黨內最高權力核心。

此外，中評委部分，英系派出重量級立委管碧玲，外界認為，管碧玲可望對上新系推出的立委林宜瑾，爭取中評會主委一職。

民進黨中執委、中評委選舉將於 6月13日至17日辦理領表、登記；7月17日全代會辦理投開票；重頭戲是兩年一度的改選中執委、中常委和中評委；將由597名黨代表改選30席中執委、11席中評委；接著再由當選的30席中執委互選出10席中常委，11席當選的中評委互選1人為主任委員；候選人資格待6／22中執會進行審議後確定。

目前民進黨有10席中常委，新潮流系是最大派系，擁有3席、正國會2席、英系2席，湧言會1席、蘇系1席、綠色友誼連線1席。

由於這屆中常、執委將改選後的中執會、中常會將處理2024年總統初選、區域與不分區立委提名等事宜。2019年總統初選賴清德與蔡英文競爭過程，賴清德陣營在中執會代表僅有立委林俊憲，奮力對戰英系，賴清德要問鼎大位，結盟是必經之路。

中執委登記名單：林俊憲（賴清德系統）、彭佳芸(英)、陳淑華(英)、紀桂珠(湧)、許淑華(新)、陳茂松(正)、陳啟能(正)、王義川(正)、蔡易餘(應)、潘孟安(新)、陳世凱(新)、彭成龍(蘇)、蘇巧慧(蘇)、郭再欽(黃偉哲系統)、邱俊憲(新)、簡煥宗(新)、高閔琳（新)、呂林小鳳(鄭文燦系統)、何志偉(綠色友誼) 、林益邦(綠色友誼)、梁文傑(新)、黃世杰(鄭文燦系統)、蘇治芬(英)、林右昌(正)、曾姿雯(正)、陳怡君(正)、王定宇(湧)、趙天麟(湧)、李妍慧(湧)、鄭美娟(柯蘇)、許菡芸(民主活水)、莊雅芬(英)、黃承國(英)、黃明璇(英)、陳亭妃(正)。

中評委登記名單：許文獻(正)、陳坤榮(鄭文燦系統)、林宜瑾(新)、林寶興(正)、賴瑞隆(新)、管碧玲（英)、洪健益(英)、李偉智(黃偉哲系統)、呂孫綾(蘇)、陳明虹(英)、王博程、黃文益(湧)、張雅旻(正)、陳文治(新)、周志賢(英)。