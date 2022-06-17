台灣指數公司17日公布「特選台灣優選入息存股指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入新光金（2888）、富邦媒（8454）等2檔，成分股刪除中鋼（2002）、台塑化（ 6505）等2檔，並從今日盤後生效。

中鋼7月、Q3盤價 首度分流開盤
中碳通過配息4元 上半年營運吃下定心丸
《百貨股》富邦媒5月營收同期高 618大搶錢
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