優選入息存股指數成分股 納入新光金、富邦媒 19:032022/06/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司17日公布「特選台灣優選入息存股指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入新光金（2888）、富邦媒（8454）等2檔，成分股刪除中鋼（2002）、台塑化（ 6505）等2檔，並從今日盤後生效。 中鋼7月、Q3盤價 首度分流開盤 中碳通過配息4元 上半年營運吃下定心丸 《百貨股》富邦媒5月營收同期高 618大搶錢 #新光金 #中鋼 #台塑化 #富邦媒 #優選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高股息基金當紅 04:102022/06/14 投資理財 權王開低 矽晶圓強彈 台股早盤疲弱 10:422022/06/09 財經 富邦媒5月營收 創同期新高 04:102022/06/11 證券．權證 momo富邦媒5月營收86.3億元 再締歷史同期新高 15:462022/06/10 財經 中鋼5月營收434.82億 今年次高 04:102022/06/11 證券．權證 翁朝棟：Q1業績 亞洲八鋼廠裡中鋼獨占鰲頭 10:552022/06/17 財經 真情流露對地球的愛！十大循環經濟頂尖製造業推手 09:402022/06/15 財經 台灣永續指數新增台塑、長榮航等5檔個股 12:242022/06/10 財經 《鋼鐵股》中鋼、中鴻5月營收 締第3高、次高 15:092022/06/10 財經 中鋼、河靜鋼：浦項部分停工 汽車用鋼影響最大 04:102022/06/15 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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