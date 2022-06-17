泰福-KY（6541）17日舉行股東會，董事長閻雲表示，乳癌生物相似藥TX05已完成查廠作業，8月即將會知道結果，今年第3季可望有進一步的結果，若是疫情不來攪局，可望在明年首季開始有營運貢獻。另，TX01將在7月回覆FDA，有機會在11月查廠。

在銷售通路策略，閻雲說，以前規劃由公司自已在美國銷售，不過，時間已過去多年，現在就是採自行銷售與授權兩大策略，如退伍軍人醫院、照護醫院等擅長通路自己做，其他對外授權；目標年底前完成對外授權、明年第一季自有團隊啟動銷售。

泰福生技第一個向美FDA申請藥證的生物相似藥TX01，初步命名為Nypoli，FDA查廠後近期開始回防，7月將回覆FDA，查廠日期有機會落在11月。加拿大已進入選擇合作License的階段。

閻雲指出，TX05只是完成查廠，還有一些資料需要回覆給美國FDA，取得核可後才算通過。從FDA提供訊息來看，藥證最後審查時間為8月2日，在此期間會每兩周會送繳改善報告，內容包括儀器操作、藥品規範等。希望明年首季有營收貢獻，但是美國疫情再起，是否會影響上市時間點還未可知。

隨著TX05、TX01藥證審理年底結果出爐，泰福生技保守推算營收落在2023年上半年，並持續專注生物相似藥研發，朝向將小分子藥加入大分子藥物的廣效型生物相似藥品研發。目前帳上現金有4500萬美元，以每個月支出約400~500萬美元，預期年底將會進行募資。

另外，在委託開發暨製造服務（CDMO）業務部分，泰福生技除為圓祥生技開發及生產最新雙特異性抗體開發平台臨床候選藥外，也與中裕新藥就抗體藥物複合體及雙特異性抗體發生產合作，朝精緻型CDMO供應鏈的前端細胞株開發等多方布局。